Анонс на 8 февраля

8 февраля во Владивостоке заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Юрий Александрович Гулягин проведет личный прием граждан. Начало приема в 15.30, место проведения – здание краевой прокуратуры по адресу Фонтанная, 51. Предварительная запись на прием осуществляется в приемной граждан региональной прокуратуры по адресу: Владивосток, Фонтанная, 51 или по телефону 8 (423) 240-62-04.

С 8 февраля по 25 февраля во Владивостоке в галерее «Арка» пройдет первая персональная выставка Лёхи Г. (Алексея Круткина) «Не в то время не в том месте».

8 февраля во Владивостоке в 14.00 (Институт Конфуция ДВФУ, Океанский проспект, 37) пройдет финал первого тотального диктанта по китайскому языку для школьников.

8-9 февраля во Владивостоке в 15.00 (корпус 7.1) пройдут мастер-классы Заслуженного артиста Республики Корея Хён Хо Куна для участников ансамбля корейских барабанов «Хэ Дон» ДВФУ.

8 февраля г. Екатеринбург. БК «Урал» Екатеринбург - БК «Спартак-Приморье» Владивосток. Чемпионат России по баскетболу среди мужских команд. Суперлига, первый дивизион, сезон 2016-17 гг.

8-12 февраля с. Черниговка, ДЮСШ (Ул. Буденного, 28). Первенство Приморского края по боксу среди юношей 13-14 лет.

8 февраля — День российской науки.

8 февраля — День военного топографа в России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]