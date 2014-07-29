Во Владивостоке сносят незаконные павильоны автострахования

Во Владивостоке на проспекте Красного Знамени, 114 в районе кольца 3-й Рабочей ведется демонтаж незаконно установленных павильонов, предоставляющих услуги автострахования. У владельцев точек отсутствуют правоустанавливающие документы на земельные участки, что означает, что они занимают их незаконно, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«В администрацию города неоднократно поступали обращения жителей Владивостока о законности размещения на кольце 3-й Рабочей киосков автострахования. Мы провели проверки, которые выявили факты нарушения земельного законодательства: это – самовольно установленные объекты, - отметил Владимир Горбатенко, начальник отдела земельного контроля и осмотра зданий, сооружений управления градостроительства и архитектуры администрации города Владивостока. - Нарушителям было предложено в добровольном порядке демонтировать павильоны, однако никаких мер реагирования принято не было. Документы были направлены в комиссию по освобождению самовольно занятых земельных участков и сносу самовольных построек, которая однозначно признала объекты незаконными и подлежащими сносу».

Устранить нарушения самостоятельно собственники павильонов отказались, поэтому администрация Владивостока вынуждена демонтировать точки за счёт бюджетных средств. 8 павильонов уже демонтированы силами специалистов муниципального предприятия «Содержание городских территорий» и отправлены на площадку временного хранения. Ещё несколько объектов пока остались на своих местах. Собственники обязались убрать объекты собственными силами. В случае непринятия мер завтра, 8 февраля, оставшиеся павильоны будут демонтированы муниципальным предприятием.

Все объекты буду помещены на штрафстоянку. Владельцы при наличии документов могут забрать свое имущество, оплатив при этом стоимость демонтажа, транспортировки и хранения.

Напомним, что ежегодно в городе ликвидируют сотни объектов, которые незаконно установлены, портят вид городских улиц и дворов. Такие объекты выявляются сотрудниками администрации Владивостока в ходе специальных рейдов либо по жалобам жителей. Информация о выявленных объектах публикуется на официальном сайте администрации Владивостока.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]