Во Владивостоке мошенник на Land Cruiser 200 украл у покупателя авто из Подмосковья более трех миллионов
Сотрудники полиции устанавливают личность злоумышленника, обманувшего жителя Московской области на более чем три миллиона рублей. Подозреваемый на Toyota Land Cruiser 200 встретил покупателя в аэропорту, пообещал продать ему два автомобиля, а затем похитил предназначенные для этого деньги и скрылся.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, житель Московской области прилетел во Владивосток с намерением приобрести два новых автомобиля марки Hyundai. Его встретил мужчина по имени Сергей, который и выступил в роли продавца машин.
На своем Land Cruiser 200 черного цвета Сергей покатал 45-летнего покупателя по Владивостоку, а затем привез в офис на улице Русской, где они подписали договор купли-продажи машин. После этого продавец сообщил, что им необходимо проехать на Снеговую, где и находятся автомобили.
Когда мужчины приехали по указанному адресу, покупатель выложил в салоне авто три миллиона двести тысяч, предназначенные для покупки авто. После этого продавец предложил клиенту пойти посмотреть Hyundai. Отойдя от своего джипа около 20 метров, Сергей заявил, что забыл в машине паспорт, и вернулся к джипу.
Сев за руль своего внедорожника, мошенник завел автомобиль и быстро уехал с места происшествия. Шокированный увиденным потерпевший, оставшийся без денег и своих машин, незамедлительно сообщил о случившемся в полицию. Житель Московской области сообщил номер Land Cruiser 200, а также приметы злоумышленника, который представился Сергеем.
По факту случившегося проводится проверка. Стражи порядка устанавливают личность подозреваемого в мошеннических действиях.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
23.09.2016 Очередной вопиющий факт дорожного хамства зафиксирован во Владивостоке
-
19.09.2016 Во Владивостоке конфликт между двумя водителями закончился стрельбой
-
12.08.2016 Внедорожник Land Cruiser Prado сожгли в ночь на пятницу во Владивостоке
-
04.07.2016 Во Владивостоке сгорел Toyota Land Cruiser
-
21.11.2015 Самым популярным на Дальнем Востоке автомобилем признали Toyota Land Cruiser Prado
-
20.06.2015 Toyota Land Cruiser проехал по односторонней навстречу потоку машин на «Дальпрессе»
Добавить комментарий