Во Владивостоке мошенник на Land Cruiser 200 украл у покупателя авто из Подмосковья более трех миллионов

Сотрудники полиции устанавливают личность злоумышленника, обманувшего жителя Московской области на более чем три миллиона рублей. Подозреваемый на Toyota Land Cruiser 200 встретил покупателя в аэропорту, пообещал продать ему два автомобиля, а затем похитил предназначенные для этого деньги и скрылся.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, житель Московской области прилетел во Владивосток с намерением приобрести два новых автомобиля марки Hyundai. Его встретил мужчина по имени Сергей, который и выступил в роли продавца машин.

На своем Land Cruiser 200 черного цвета Сергей покатал 45-летнего покупателя по Владивостоку, а затем привез в офис на улице Русской, где они подписали договор купли-продажи машин. После этого продавец сообщил, что им необходимо проехать на Снеговую, где и находятся автомобили.

Когда мужчины приехали по указанному адресу, покупатель выложил в салоне авто три миллиона двести тысяч, предназначенные для покупки авто. После этого продавец предложил клиенту пойти посмотреть Hyundai. Отойдя от своего джипа около 20 метров, Сергей заявил, что забыл в машине паспорт, и вернулся к джипу.

Сев за руль своего внедорожника, мошенник завел автомобиль и быстро уехал с места происшествия. Шокированный увиденным потерпевший, оставшийся без денег и своих машин, незамедлительно сообщил о случившемся в полицию. Житель Московской области сообщил номер Land Cruiser 200, а также приметы злоумышленника, который представился Сергеем.

По факту случившегося проводится проверка. Стражи порядка устанавливают личность подозреваемого в мошеннических действиях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]