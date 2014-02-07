7 февраля весь Тихоокеанский флот чтит память командного состава ТОФ, погибшего в авиакатастрофе под Ленинградом 36 лет назад. Сегодня во Владивостоке на 33-ем причале в торжественной обстановке открыли памятник морякам Тихоокеанского флота, погибшим в этой авиакатастрофе. Почтить память лучших флотоводцев 80ых пришли их сослуживцы, команднование ТОФ,ветераны, молодые моряки.

7 февраля 1981 год. На военном аэродроме Пушкин ТУ 104 готовится к рейсу «Ленинград -Владивосток». На борту -элита тихоокеанского флота. Командование возвращается с ежегодных штабных учений руководящего состава всех флотОв СССР. 16:02 — ТУ 104 взлетает. Через 8 секунд, так и не набрав высоты, самолет падает и взрывается. В один миг мощнейший тихоокеанский флот «обезглавлен». Вместе с командующим ТОФ - Эмилем Спиридновым погибли лучшие флотоводцы-тихоокеанцы. А также супруга командующего - Валентина Спиридонова и жена первого секретаря приморского крайкома КПСС Тамара Ломакина. Катастрофа оборвала 52 жизни.

Об авиакатастрофе газеты рассказали лишь через несколько дней. В архивах « Боевой вахты» сохранился памятный выпуск 11 го февраля. На третьей полосе всего несколько строк. Накануне 26 съезда КПСС о трагедии молчали.

Геннадий Хватов, адмирал в отставке, бывший командующий ТОФ. 7февраля для него черная дата и одновременно день второго рождения. На сборах 81го Геннадий Хватов -командующий камчатской флотилией. Он должен был лететь этим же самолетом.

Геннадий Хватов,адмирал в отставке, коомандующий ТОФ 1986-1993 гг.: "Штаб попросил лететь самостоятельно, я поднимался по трапу, он спускался: почему не попрощался? Пожелал успеха и все"

Таких потерь страна не знала даже во время второй мировой воны. Аналогию катастрофы 81-го можно найти лишь в современной истории. Когда в 2010 году под Смоленском разбился самолет, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский с супругой и члены высшего руководства страны. В обоих случая гибель первых чинов стала серьезным ударом. 36 лет назад тихоокеанский флот остался без руководства в непростое время. Военное противостояние СССР с США, напряженные отношения с Китаем, освоение новой техники: атомных подводных лодок, ракетоносных крейсеров.

Мирное равновесие удалось сохранить не без помощи уникальных командиров: Эмиля Спиридонова. Его прочили на место главкома ВМФ Советского союза. Василия Тихонова –командующего приморской флотилией, Виктора Белашева - командующего флотилией подводных лодок, в прошлом командира первой атомной подлодки ТОФ, Джемса Чулкова, Владимира Сабанеева и еще 40 человек.

Геннадий Хватов,адмирал в отставке,командующий ТОФ 1986-1993гг.: "Трагедия не повлияла на боеготовность, но потеряли офицеров, знающих свое дело "

Погибли не просто ценные кадры, а лучшие учителя будущих морских волкОв. Вице-адмирал Борис Приходько в собственном архиве хранит личное дело с подписями Эмиля Спиридонова. Командующий аттестовывал Бориса к назначению командиром 8ой дивизии ракетных подводных крейсерОв стратегического назначения.

Борис Приходько, вице-адмирал в отставке:"Всегда подкупала манера общения Спиридонова,очень интеллигентная"

Сегодня в Приморском крае почти не осталось родственников погибших. Большая часть переехала в центральную Россию. Однако связи с тихоокеанским флотом близкие не теряют. Раз в два месяца вдова Нина Тихонова и дочь Спиридонова Лариса Дворянчикова пишут письма на вторую родину своих мужей и отцов.

Память о погибших флотоводцах живет и сейчас. В книгах, названиях улиц, боевых кораблей. О черной дате напоминают мемориальные доски в тихоокеанских гарнизонах. В этом году появилась новая - в Фокино. Каждый год к штабу ТОФ приходят десятки моряков почтить память знаменитых командиров.

По просьбе родственников погибших похоронили на Серафимовском кладбище в Ленинграде. И лишь трое погребены вдали от места трагедии. Тело генерала авиации Герогия Павлова супруга увезла в Киев. Есть две могилы во Владивостоке. На морском кладбище похоронили молодую чету- гражданских пассажиров злополучного рейса Елену и Бориса Макаренко. Тех, кто 36 лет назад был на борту ТУ 104 сегодня вспоминают в разных уголках России за ее пределами: Санкт-Петербург, Москва, Киев, Волгоградская область, Североморск.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]