Полицейский попал под уголовное дело после "отпуска" во Владивостоке

В Звениговском районе республики Марий Эл мировой судья вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника полиции Владимира. Его признали виновным в использовании заведомом подложного документа,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на пресс-службу республиканской прокуратуры Марий Эл.

Установлено, что полицейский, занимая должность оперативного дежурного в поселке Красногорский, для того, чтобы продлить себе отпуск за счет дней, нужных для проезда к месту проведения отпуска и обратно, в декабре 2015 года предоставил в отдел кадров подложное отпускное удостоверение. В документе стояла фиктивная отметка о том, что полицейский находится в отпуске в городе Владивостоке. На самом деле он был в это время на территории Марий Эл. Таким образом, Владимир совершил преступление против порядка управления. В отношении него было заведено уголовное дело. Суд признал бывшего полицейского виновным и наказал его штрафом в размере 15 тысяч рублей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]