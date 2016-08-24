Семья из Тюмени хочет оформить участок в 10 гектаров в Приморье

1 февраля 2017 года стартовал третий этап реализации закона о «дальневосточном гектаре». Теперь взять участок земли размером в 1 гектар может любой житель России. Соотечественники уже начали подавать заявки. Так, житель Тюмени Евгений Славенков хочет осваивать в Приморском крае участок в 10 гектаров. Он будет подавать коллективное заявление на себя, жену, троих детей, а также на брата и родителей – своих и жены. Если удастся оформить все документы быстро, семья переедет в Приморье уже этим летом, сообщает «Приморская газета».

Родовое гнездо в Партизанском районе Приморья планирует создать тюменец Евгений Славенков. Здесь он намерен построить большой дом и заняться пчеловодством и сельским хозяйством. Участок в тысячу соток позволит производить мед, выращивать фрукты и ягоды в большом количестве: хватит не только для всей семьи, но и на продажу через интернет-магазин останется. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на администрацию региона.

«В Тюмени я уже наладил бизнес по продаже товаров через интернет, есть свои постоянные покупатели. Я уверен, что они с удовольствием будут приобретать продукты, выращенные на приморской земле. Собственно, поэтому мы и выбрали Приморье – из-за того, что здесь хороший климат, позволяющий выращивать разные культуры», – рассказал Евгений Славенков.

По словам тюменца, две другие причины, по которым семья решила переехать в Приморский край, – это красивая природа и близость к морю.

Если заявку примут и обработают быстро, то уже весной тюменец приедет осмотреть участок, а летом Евгений вместе с женой и тремя детьми планирует переехать в Приморье.

«Первое время мы будем снимать дом или квартиру в деревне, ближайшей к нашему участку, а затем начнем строительство. Хотим приступить к освоению гектаров уже в этом году», – отмечает он.

Таких, как Евгений, жителей других регионов России, желающих взять гектар в Приморском крае, около 800 тысяч человек – это данные социального исследования, проведенного Министерством по развитию Дальнего Востока.

Эксперты же считают, что, если хотя бы 10% россиян от этой цифры оформят заявки до конца 2017 года, можно будет говорить об успехе федеральной программы.

Узнать о способах использования гектара можно на сайте «НаДальнийВосток.РФ», где представлено 30 различных бизнес-планов по освоению участков. Что же касается инфраструктуры, то еще в прошлом году на втором Восточном экономическом форуме, который прошел в Приморье, эксперты обсуждали варианты поддержки землевладельцев. Рассматривали такую инициативу: если граждане, получившие землю, объединят свои участки в один кооператив или создадут небольшое поселение, то с инфраструктурой им поможет государство. Сейчас эту инициативу рассматривают в Правительстве РФ.

Также Союз землеустроителей России создал Дальневосточную земельно-инвестиционную корпорацию. Она будет сопровождать процесс выдачи земли.

«Мы откроем свои отделения в большинстве регионов России, будем помогать гражданам с выбором плодородных или наиболее лесистых участков, с переездом и обустройством. Деньги на эти цели уже выделил Роструд», – сообщил «Приморской газете» Андрей Гуськов.

Отметим, что в Приморье тщательно подготовились к третьему этапу реализации закона о дальневосточном гектаре. В частности, в департаменте земельных и имущественных отношений края уже подсчитали, что смогут рассматривать около тысячи заявок в день.

«Мы планируем рассматривать по 21 тысячи заявок в месяц, это по 990 в день», – сообщил и.о. директора департамента Илья Терехов.

Для того чтобы справиться с таким объемом работы, по поручению Губернатора Приморья Владимира Миклушевского, в регионе заранее была проведена работа по сокращению сроков получения гектара и минимизации случаев отказа.

«Наша задача – сделать все, чтобы люди получили землю там, где они хотят, если это, конечно, не противоречит законодательству. Мы стараемся, чтобы все поступившие заявки были приняты и рассмотрены положительно. Это, конечно, получается не всегда в основном из-за сдвигов в кадастровых картах и наложениях участков друг на друга. Мы создали региональную кадастровую карту, куда оперативно вносим все данные о занятых участках земель в муниципалитетах. Существенную помощь заявителям также оказывают сотрудники приморских МФЦ, открыт Центр по работе с получателями дальневосточного гектара. С каждым заявителем идет индивидуальная работа», – заявил глава региона.

Напомним, согласно федеральному закону «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков...» каждый житель России сможет оформить один гектар земли в безвозмездное пользование в любом из девяти регионов Дальнего Востока.

Участок можно взять под жилое строительство, фермерское хозяйство или предпринимательство. Освоить землю нужно в течение пяти лет, после этого она перейдет в собственность заявителя. В 2016 году право взять гектар в Приморье было только у жителей края, за полгода действия закона почти 10,5 тысяч приморцев подали заявки на наделы. Отметим, всего в крае 2,8 миллиона свободных гектаров, которые можно взять по закону о гектаре.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]