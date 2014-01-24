Спортивных топ-менеджеров из Приморья обвиняют в финансовых нарушениях на почти 300 млн.рублей

Министерство финансов Сахалинской области выявило нарушения на почти 300 млн рублей в профессиональном спортивном клубе (ПСК) "Сахалин". "Вести Приморье" сообщают об этом со ссылкой на пресс-службу правительства Сахалинской области. "Львинная" часть адресована бывшим приморским спортивным функционерам Павлу Губенко и Эдуарду Сандлеру,которые несколько лет возглавляли БК "Спартак-Приморье"(Владивосток).

"Средства, выделенные из бюджета области, тратились на многократно завышенные премии, различные выплаты управленческому персоналу, использование служебного положения для извлечения прибыли и полеты бизнес- классом. Только за 9 месяцев прошлого года на дополнительные и чрезмерные вознаграждения в клубе потратили 38 млн рублей. Большая часть суммы - до 60%, пошла на премирование без того самых высокооплачиваемых членов баскетбольной команды и их тренеров", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, проверка показала, что вне закона было и приобретение клубом материально-технических средств на сумму около 35 млн рублей. Еще 14 млн в течение двух лет руководство "Сахалина" потратило на полеты бизнес-классом. Привилегией пользовалась четверка менеджеров высшего звена: Павел Губенко - спортивный директор волейбольной команды и ее начальник Оксана Чернышова, Эдуард Сандлер - главный тренер коллектива баскетболистов и Сергей Борзых - спортивный директор хоккейной команды. Со всеми четырьмя теперь уже бывшими сотрудниками "Сахалина" были заключены контракты на особых условиях.

При увольнении для них предусматривались так называемые "золотые парашюты" - выходные пособия в размере от 5 до 10 млн рублей. Прав на "отступные" сейчас лишился лишь Сандлер, осужденный за мошенничество. Остальные три экс-управленца оказались уволены без многомиллионных выходных пособий, но пытаются добиться их выплаты. Материалы проверки переданы в правоохранительные органы.

После обнародования в СМИ претензий островного руководства к экс-топ-менеджерам ПСК "Сахалин" свою позиция в приморских интернет-издания высказал и Павел Губенко: "Хотелось бы напомнить, что презумпцию невиновности еще никто не отменял, а вся статья написана, как обвинительный приговор. Считаю это ничем иным, как попыткой очернить мою репутацию и оказать давление на общественное мнение и правохранительные органы. Я обязательно буду обращаться в суд с иском о защите чести и достоинства, так как эта информация, размещенная в официальных источниках, содержит множество недостоверных фактов, порочащих меня и не имеющих под собой реальных обоснований. И еще хочется сказать, что уже становится неприятно от скандалов и интриг, инициируемых руководством ПСК «Сахалин» вокруг клуба, репутация которого создавалась в течение долгого времени. Хотелось бы порекомендовать им сконцентрироваться на спорте и спортивных результатах, а не заниматься черным пиаром."

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]