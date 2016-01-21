Во Владивостоке пенсионер спрыгнул с Рудневского моста
Рано утром во вторник, 7 февраля, на территории склада по улице Снеговой было обнаружено тело пожилого мужчины. В ходе проверки выяснилось, что пенсионер совершил самоубийство, спрыгнув с Рудневского моста.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, тело погибшего мужчины было обнаружено около четырех часов утра на территории склада по улице Снеговая, 55. На место происшествия прибыли стражи порядка, а также судмедэксперт.
В ходе проверки было установлено, что мужчина погиб, спрыгнув с Рудневского моста, расположенного над территорией базы. Полицейские выяснили личность пострадавшего, им оказался 69-летний житель одного из домов по улице Луговой.
Также стало известно, что рано утром в понедельник, 6 февраля, пенсионер ушел на работу, но домой так и не вернулся. Основной версией случившегося является самоубийство. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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