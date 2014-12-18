Баба Валя из Находки покорила Instagram

За восемь месяцев страничка 81-летней пенсионерки из приморского города Находка собрала более шести тысяч подписчиков,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на аккаунт Валентины Ивановны в Instagram.

Восемь месяцев назад молодой житель Находки одолжил свой аккаунт в Instagram бабушке. Предполагалось, что пенсионерка попользуется им всего месяц, но внезапно страница приобрела такую популярность, что для пожилой горожанки пришлось завести собственный аккаунт

В Instagram Валентина Ивановна зарегистрирована как «Баб Валя». За восемь месяцев она сделала на своей странице всего 21 публикацию, но подписались на нее более шести тысяч человек.

«81 - это просто цифра», - пишет о себе пенсионерка и выкладывает фотографии своей повседневной жизни: поездки на рынок, внуки, блинчики, селфи. Привлекают же подписчиков ироничные подписи к постам.

«Меня лайкает твой дед», - пишет Валентна Ивановна под своей фотографией на кровати.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]