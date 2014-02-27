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Бездомный из Приморья ранил хабаровчанина ножом

Фото: "Губерния"

На базе КАФ в деревянном доме, расположенном между Воронежским шоссе и улицей Руднева в Хабаровске, мужчина получил ножевое ранение во время пьянки, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на портал "Губерния".

В этом небольшом доме живут пенсионер, его сын, а также дочь с сожителем. Последний время от времени приглашает к себе бездомных товарищей. В доме как раз гостил один такой приятель – мужчина по имени Владимир, который приехал из Приморья. 

Во время застолья произошла ссора. От рук опасного гостя пострадал сын хозяина постройки – Владимир пырнул его ножом в спину. Медики, осмотрев проникающее ранение, пришли к выводу, что пострадавшему нужно ехать в больницу. 

Чуть позже выяснилось, что агрессивный приморец напал еще и на хозяина дома, 68-летнего пенсионера – гость разбил мужчине лицо, а затем сбежал.

Пожилой мужчина потребовал, чтобы будущий зять больше не водил в дом гостей. 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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