В Находке жилой дом разваливается на глазах у жильцов
Дом №100 по улице Верхне-Морская в Находке находится в крайне плачевном состоянии. По сообщениям жильцов, вот уже на протяжении 4-х лет им на головы падают кирпичи. Со временем этот процесс прогрессирует. А летом в стенах дома прорастают растения!
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Newsbox24.tv, жильцы обращались в ГЖУ-10, не один раз, но адекватной реакции не последовало. Сейчас перепады температуры и жители дома боятся, что стена скоро вообще рухнет целым куском. могут пострадать люди.
Просили коммунальщиков хотя бы огородить опасную территорию, но они даже этого делать не хотят. Господин Майоров - директор ГЖУ-10 - сохраняет удивительное спокойствие, его эта проблема не интересует, - утверждает автор этого видео.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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