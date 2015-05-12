В Приморье новичкам предлагают начинать с 30 тысяч рублей
Аналитики портала для молодых специалистов Career.ru при поддержке службы исследований HeadHunter составили рейтинг отраслей, которые в 2016 году были самыми открытыми для молодых специалистов. Открытыми – означает, что в этих отраслях было размещено больше всего вакансий для кандидатов без опыта работы.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на менеджера по маркетингу и связям с общественностью HeadHunter (Дальний Восток) Софью Леонову, самыми открытыми для молодых специалистов отраслями в 2016 году стали розничная торговля (26% вакансий в этой отрасли не требовало опыта от кандидата), финансовый сектор (15%) и IT (14%). В целом за 2016 год треть всех вакансий были опубликованы для кандидатов без опыта. Аналогичная доля была и в 2015 году.
Средняя зарплата, на которую в этом году могут рассчитывать специалисты без опыта в Приморье – 30 тыс. руб.
Исследование проведено Career.ru и HeadHunter 24-25 ноября. Проанализировано 2,4 млн вакансий, размещенных на сайтах hh.ru и career.ru с 1 января по 24 ноября 2016 года, из них вакансий для кандидатов без опыта – 729 тыс.
Рейтинг самых открытых отраслей для молодых специалистов:
|
|
Отрасль деятельности компании
|
Доля вакансий без опыта
|
1
|
Розничная торговля
|
26%
|
2
|
Финансовый сектор
|
15%
|
3
|
IT
|
14%
|
4
|
Товары народного потребления (непищевые)
|
9%
|
5
|
Услуги для бизнеса
|
8%
|
6
|
Строительство, недвижимость, эксплуатация
|
6%
|
7
|
СМИ, маркетинг, реклама, PR
|
4%
|
8
|
Телеком
|
4%
|
9
|
Медицина, фармацевтика, аптеки
|
3%
|
10
|
Гостиницы и рестораны
|
3%
|
11
|
Продукты питания
|
3%
|
12
|
Перевозки, логистика, склад, ВЭД
|
2%
|
13
|
Услуги для населения
|
2%
|
14
|
Электроника, бытовая техника, компьютеры
|
2%
|
15
|
Автомобильный бизнес
|
2%
|
16
|
Промышленное оборудование
|
1%
|
17
|
Образовательные учреждения
|
1%
|
18
|
Химическое производство
|
1%
|
19
|
Металлургия, металлообработка
|
0,5%
|
20
|
Государственные организации
|
0,5%
|
21
|
Нефть и газ
|
0,4%
|
22
|
Сельское хозяйство
|
0,4%
|
23
|
ЖКХ
|
0,3%
|
24
|
Тяжелое машиностроение
|
0,2%
|
25
|
Энергетика
|
0,2%
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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