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В Приморье новичкам предлагают начинать с 30 тысяч рублей

В Приморье новичкам предлагают начинать с 30 тысяч рублей

Аналитики портала для молодых специалистов Career.ru при поддержке службы исследований HeadHunter составили рейтинг отраслей, которые в 2016 году были самыми открытыми для молодых специалистов. Открытыми – означает, что в этих отраслях было размещено больше всего вакансий для кандидатов без опыта работы.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на менеджера по маркетингу и связям с общественностью HeadHunter (Дальний Восток) Софью Леонову, самыми открытыми для молодых специалистов отраслями в 2016 году стали розничная торговля (26% вакансий в этой отрасли не требовало опыта от кандидата), финансовый сектор (15%) и IT (14%). В целом за 2016 год треть всех вакансий были опубликованы для кандидатов без опыта. Аналогичная доля была и в 2015 году.

Средняя зарплата, на которую в этом году могут рассчитывать специалисты без опыта в Приморье – 30 тыс. руб.

Исследование проведено Career.ru и HeadHunter 24-25 ноября. Проанализировано 2,4 млн вакансий, размещенных на сайтах hh.ru и career.ru с 1 января по 24 ноября 2016 года, из них вакансий для кандидатов без опыта – 729 тыс.

 Рейтинг самых открытых отраслей для молодых специалистов:

 

Отрасль деятельности компании

Доля вакансий без опыта

1

Розничная торговля

26%

2

Финансовый сектор

15%

3

IT

14%

4

Товары народного потребления (непищевые)

9%

5

Услуги для бизнеса

8%

6

Строительство, недвижимость, эксплуатация

6%

7

СМИ, маркетинг, реклама, PR

4%

8

Телеком

4%

9

Медицина, фармацевтика, аптеки

3%

10

Гостиницы и рестораны

3%

11

Продукты питания

3%

12

Перевозки, логистика, склад, ВЭД

2%

13

Услуги для населения

2%

14

Электроника, бытовая техника, компьютеры

2%

15

Автомобильный бизнес

2%

16

Промышленное оборудование

1%

17

Образовательные учреждения

1%

18

Химическое производство

1%

19

Металлургия, металлообработка

0,5%

20

Государственные организации

0,5%

21

Нефть и газ

0,4%

22

Сельское хозяйство

0,4%

23

ЖКХ

0,3%

24

Тяжелое машиностроение

0,2%

25

Энергетика

0,2%
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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