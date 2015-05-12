В Приморье новичкам предлагают начинать с 30 тысяч рублей

Аналитики портала для молодых специалистов Career.ru при поддержке службы исследований HeadHunter составили рейтинг отраслей, которые в 2016 году были самыми открытыми для молодых специалистов. Открытыми – означает, что в этих отраслях было размещено больше всего вакансий для кандидатов без опыта работы.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на менеджера по маркетингу и связям с общественностью HeadHunter (Дальний Восток) Софью Леонову, самыми открытыми для молодых специалистов отраслями в 2016 году стали розничная торговля (26% вакансий в этой отрасли не требовало опыта от кандидата), финансовый сектор (15%) и IT (14%). В целом за 2016 год треть всех вакансий были опубликованы для кандидатов без опыта. Аналогичная доля была и в 2015 году.

Средняя зарплата, на которую в этом году могут рассчитывать специалисты без опыта в Приморье – 30 тыс. руб.

Исследование проведено Career.ru и HeadHunter 24-25 ноября. Проанализировано 2,4 млн вакансий, размещенных на сайтах hh.ru и career.ru с 1 января по 24 ноября 2016 года, из них вакансий для кандидатов без опыта – 729 тыс.

Рейтинг самых открытых отраслей для молодых специалистов:

Отрасль деятельности компании Доля вакансий без опыта 1 Розничная торговля 26% 2 Финансовый сектор 15% 3 IT 14% 4 Товары народного потребления (непищевые) 9% 5 Услуги для бизнеса 8% 6 Строительство, недвижимость, эксплуатация 6% 7 СМИ, маркетинг, реклама, PR 4% 8 Телеком 4% 9 Медицина, фармацевтика, аптеки 3% 10 Гостиницы и рестораны 3% 11 Продукты питания 3% 12 Перевозки, логистика, склад, ВЭД 2% 13 Услуги для населения 2% 14 Электроника, бытовая техника, компьютеры 2% 15 Автомобильный бизнес 2% 16 Промышленное оборудование 1% 17 Образовательные учреждения 1% 18 Химическое производство 1% 19 Металлургия, металлообработка 0,5% 20 Государственные организации 0,5% 21 Нефть и газ 0,4% 22 Сельское хозяйство 0,4% 23 ЖКХ 0,3% 24 Тяжелое машиностроение 0,2% 25 Энергетика 0,2%

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]