Красота требует не жертв, а умных вложений!

Наша внешность – своеобразная визитная карточка, с помощью которой мы передаем информацию о себе другим людям. Как известно, не существует возможности повторно оставить первое впечатление, значит, заботу о себе следует сделать привычкой, которая станет символом любви и уважения к собственной личности.

Омоложение за один визит к косметологу? Возможно ли? Давайте будем реалистами.

За короткий срок избавиться от проблем с кожей, которые формировались годами, невозможно. Мы дышим загрязненным воздухом, курим, нерационально питаемся – такие факторы отражаются на глубоких слоях кожи, и нормализовать их деятельность можно только путем регулярного и, что немаловажно, правильно подобранного ухода. Работа грамотного специалиста – это не волшебство, а опыт, умноженный на индивидуальный подход к клиенту.

Хочешь быть красивой – будь ею!

Рынок косметологических услуг довольно обширен. Большинство компаний стремятся завоевать клиентурную сеть благодаря громким обещаниям сделать невозможное всего за один сеанс. В результате человек не только не получает желаемый результат, но и тратит денежные средства на некачественную услугу.

Философия центра «МИРАМЕД» базируется на стойком убеждении в необходимости индивидуального и комплексного подхода к каждому человеку. Здесь рекомендуют не разовую процедуру, которая создаст лишь видимость эффективности, а базовый уход, направленный на нормализацию состояния кожи, волос и тела.

Кожный покров человека имеет объем до 2,5 кв. м. Вдуматься только! Наша кожа – это отдельный орган, который выполняет множество функций на протяжении жизни, ведь недаром говорят, что кожа – это и зеркало человека, и страж его организма. Можно ли ухаживать за телом с помощью домашних средств? Подручные средства, в лучшем случае, не смогут заменить профессиональную косметику и современные технологии, а в худшем – это источник аллергии, истончения кожи и других нежелательных осложнений.

Эстетическая косметология в центре «МИРАМЕД» предлагает своим клиентам только безопасные косметические продукты и работу на качественном оборудовании. Современная косметика Janssen cosmetics, Medical Collagene 3D, Christina и волшебные руки профессионала – это путь к красоте на долгие годы. Кроме этого, аппаратные методы в комплексе с косметическими средствами, позволят закрепить полученный эффект. Каждое посещение специалиста — это часовой комплекс процедур, соблюдение всех этапов ухода, аппаратное воздействие и закрепляющие маски. Среди спектра услуг компании: газожидкостный, алмазный, ультразвуковой пилинг, био-лифтинг лица, электропорация, дерматония и др.

Красота – страшная сила!

Мнение, что красота требует жертв – всего лишь предубеждение. Красота – это не недостижимая цель, а результат регулярного ухода и, прежде всего, - любви к собственной персоне. Вспомнить хотя бы цитату известнейшего Карла Лагерфельда: «Я никогда не осуждал женщин, которые хотят хорошей жизни, я лишь не понимал мужчин, которые жалуются, что женщинам нужны только деньги… А сами ведь смотрят на ухоженных, в красивых платьях, с длинными волосами, от которых приятно пахнет парфюмом и на руках которых аккуратный маникюр… Говорят, красота требует жертв… Чушь! Красота требует денег!».

Как можно не согласиться с этим настолько точным выражением?

Расходы на собственную внешность – это инвестиции в себя и в свое тело. Регулярный уход на профессиональном уровне – вот стратегия, к которой должна прийти каждая женщина. При своевременном устранении возникающих проблем молодость в любом возрасте – это реальность!

Приобретая абонемент на год, есть шанс получить хорошую скидку на обслуживание, что сделает уход за собой не только постоянным, но и выгодным! Регулярное посещение косметолога быстро войдет в привычку, а бонусом станут Ваши сияющие глаза и завистливые взгляды прохожих!

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]