"Вести: Приморье": Покупка породистых шпицей превратилась в кошмар для нескольких семей
Покупка породистых шпицей превратилась в кошмар для нескольких семей. Щенки умирали прямо на руках через несколько дней после приобретения. Потерпевшие уверяют, виноваты разводчики дорогих собак. Торговцы четвероногими содержали их в жутких условиях и кормили сгнившими продуктами. Как зарабатывают на братьях наших меньших смотрите cегодня,8 февраля, в вечерних выпусках программы «Вести: Приморье» на телеканалах "Россия1" и "Россия24".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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