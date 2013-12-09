"Вести: Приморье": Покупка породистых шпицей превратилась в кошмар для нескольких семей

Покупка породистых шпицей превратилась в кошмар для нескольких семей. Щенки умирали прямо на руках через несколько дней после приобретения. Потерпевшие уверяют, виноваты разводчики дорогих собак. Торговцы четвероногими содержали их в жутких условиях и кормили сгнившими продуктами. Как зарабатывают на братьях наших меньших смотрите cегодня,8 февраля, в вечерних выпусках программы «Вести: Приморье» на телеканалах "Россия1" и "Россия24".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]