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Прокуратура Приморья выявила более 1,5 тыс. нарушений при ликвидации последствий тайфуна

Прокуратура Приморья выявила более 1,5 тыс. нарушений при ликвидации последствий тайфуна

Прокуратура выявила более 1,5 тысячи различных нарушений закона при ликвидации последствий тайфуна "Лайонрок", который обрушился на Приморье в конце августа - начале сентября 2016 года, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

"Наше вмешательство потребовалось в связи с фактами ненадлежащей организации аварийно-восстановительных работ, деятельности комиссий по обследованию поврежденных объектов, незаконных отказов гражданам во включении в списки пострадавших, бездействия муниципалитетов по признанию затопленных жилых помещений непригодными для проживания. В деятельности органов исполнительной власти края и местного самоуправления выявлено более 1500 нарушений законов, с целью устранения которых принято порядка 1300 мер реагирования", - сказал 8 февраля прокурор региона Сергей Бессчасный на итоговой за 2016 год коллегии прокуратуры.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье в конце августа - начале сентября, он стал самым мощным за последние 100 лет. В результате
вызванного стихией паводка пострадали 27 из 34 муниципальных районов региона, были затоплены 170 населенных пунктов. Со 2 сентября по 2 октября в крае действовал режим ЧС федерального уровня, затем он был заменен на режим ЧС краевого уровня, который был отменен только 27 декабря.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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