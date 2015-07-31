Прокуратура Приморья выявила более 1,5 тыс. нарушений при ликвидации последствий тайфуна
Прокуратура выявила более 1,5 тысячи различных нарушений закона при ликвидации последствий тайфуна "Лайонрок", который обрушился на Приморье в конце августа - начале сентября 2016 года, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.
"Наше вмешательство потребовалось в связи с фактами ненадлежащей организации аварийно-восстановительных работ, деятельности комиссий по обследованию поврежденных объектов, незаконных отказов гражданам во включении в списки пострадавших, бездействия муниципалитетов по признанию затопленных жилых помещений непригодными для проживания. В деятельности органов исполнительной власти края и местного самоуправления выявлено более 1500 нарушений законов, с целью устранения которых принято порядка 1300 мер реагирования", - сказал 8 февраля прокурор региона Сергей Бессчасный на итоговой за 2016 год коллегии прокуратуры.
Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье в конце августа - начале сентября, он стал самым мощным за последние 100 лет. В результате
вызванного стихией паводка пострадали 27 из 34 муниципальных районов региона, были затоплены 170 населенных пунктов. Со 2 сентября по 2 октября в крае действовал режим ЧС федерального уровня, затем он был заменен на режим ЧС краевого уровня, который был отменен только 27 декабря.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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