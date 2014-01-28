Более 330 нарушений при выдаче "дальневосточного гектара" выявили в Приморье в 2016 году
Более 330 нарушений при реализации закона о "дальневосточном гектаре" было выявлено в Приморье в 2016 году, глав трех муниципалитетов привлекли к административной ответственности за нарушения сроков рассмотрения заявок, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.
"В центре внимания находилась практика реализации нового законодательства о предоставлении "дальневосточного гектара". Всего в
ходе проверок в указанной сфере выявлено свыше 330 нарушений, внесено 130 актов реагирования. К примеру, главы трех местных администраций Хасанского и Ханкайского районов привлечены к административной ответственности за нарушение сроков рассмотрения свыше 300 заявлений граждан", - сказал прокурор региона Сергей Бессчасный на коллегии региональной прокуратуры. Кроме того, по его словам, было обеспечено своевременное подключение органов местного самоуправления к федеральной информационной системе "На Дальний Восток".
Закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу 1 июня 2016 года. Он реализуется поэтапно и предполагает получение гражданами России бесплатно участка площадью 1 га на территории Дальнего Востока. С 1 февраля 2017 года начался третий этап выдачи земель: теперь возможность получить участки открылась для всех граждан России.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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