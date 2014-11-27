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Чиновники в Приморье не освоили 300 млн. руб., или треть суммы на обеспечение жильем сирот

Чиновники в Приморье не освоили 300 млн. руб., или треть суммы на обеспечение жильем сирот

Фото: Subsidii.Net

Чиновники в Приморье не освоили около 300 млн рублей, или треть суммы, выделенной на обеспечения жильем детей-сирот в 2016 году, из-за чего десятки человек не смогли получить жилье, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС. Эти данные были озвучены прокурором Приоморского края Сергеем Бессчасным на итоговой за 2016 год коллегии прокуратуры региона.

"Чиновники краевого департамента градостроительства оказались неспособны освоить порядка 300 миллионов рублей, что составляет треть
суммы, выделенной на цели обеспечения жильем детей-сирот в 2016 году. В результате не смогли реализовать свое право десятки граждан, тогда как своей очереди дожидается порядка пяти тысяч человек. Прокуратурой края поставлен вопрос о привлечении виновных должностных лиц к уголовной ответственности. С учетом этих обстоятельств прошу губернатора взять на личный контроль вопросы освоения средств, выделенных на текущий год", - сказал Бессчасный.

Он отметил, что в 2016 году большое внимание уделялось соблюдению жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В результате усилий жильем обеспечили 522 человека, в эксплуатацию введено 4 многоквартирных жилых дома: 2 в поселке Тавричанка и 2 - в селе Покровка.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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