Губернатор Владимир Миклушевский прокомментировал случай с избиением шеф-редактора дальневосточной редакции ИА REGNUM
Губернатор Приморья Владимир Миклушевский взял под личный контроль расследование дела по факту нападения на шеф-редактора дальневосточной редакции ИА REGNUM Алексея Иванова в Дальнегорске. Об этом "Вести: Приморье" сообщили в пресс-службе администрации Приморского края. Как заявил глава региона, расследованием этого дела уже занимаются правоохранительные органы.
«Никто не может воспрепятствовать профессиональной деятельности журналистов, тем более криминальными методами. Расследование этого дела я возьму под личный контроль, виновные в нападении должны понести наказание по всей строгости закона», – подчеркнул Владимир Миклушевский.
Напомним, по информации УМВД России по Приморскому краю, избитого 30-летнего мужчину обнаружили вечером около одного из домов в Дальнегорске в понедельник, 6 февраля. На место происшествия оперативно прибыли медики и полицейские. Сейчас известный приморский журналист Алексей Иванов госпитализирован с тяжёлыми травмами в районную больницу.
В обстоятельствах разбирается полиция. Сам пострадавший связывает случившееся со своей профессиональной деятельностью.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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