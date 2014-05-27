Почувствовать мир на ощупь смогут дети с нарушением зрения. Контактный зоопарк во Владивостоке готовится к социальной акции. Там уже не первый год проводят бесплатные экскурсии для детей с проблемами здоровья. Геннадий Картелёв не только увидел маленьких обитателей зоопарка, но и на себе узнал, что такое пушистая терапия.

Притормаживая, слегка неуклюже, пони по кличке Стрекозка старается не потерять равновесие. К типичной для зимы наледи во Владивостоке она еще не привыкла.

Прохожие бросают удивленные взгляды. Ведут Стрекозку через жилой двор. В ближайший парк.

Пробежка каждое утро, строго по расписанию - это помогает пони держаться в форме. Ее здоровье — превыше всего.

Стрекозка — одна из постояльцев зоопарка. Он находится в торговом центре Владивостока. И кого здесь только нет! На 300 квадратных метрах много ушастых и лохматых квартирантов.

Геннадий Картелёв, корреспондент: «С самого входа в контактный зоопарк посетителей встречают белочки с именами - Гендольф и Шурик. Пожалуй, они здесь самые активные, но усмирить пушистых грызунов, конечно, можно, если вы пришли к ним не с пустыми руками».

Морские свинки перед трапезой уже пищат от счастья. Им раздают листья свежей капусты. А енот-полоскун сам придерживает ваши руки во время еды. Осторожничает. Видимо, немного стесняется съемок. Видеокамеру изучает на ощупь. Но на ощупь здесь, как правило, изучают зверей. Контактный зоопарк - это проект социальный. Каждый месяц сюда бесплатно приезжают дети, имеющие проблемы со здоровьем.

Ольга Чистякова, сотрудник контактного зоопарка Владивостока: «Например, дети которые плохо видят, они же ощущают руками. И когда ребенок просто подойдет или погладит животное, ощутит его тепло или ласку, у него появляется такая радость на лице. А для нас это самое главное, чтобы ребенок мог познать мир через животных».

Животных собирали по всей России — Краснодар, Москва, Иркутск. Есть знакомые всем лисы и овцы, правда миниатюрные. Рядом экзотические носухи из Америки и козы из Камеруна. Они, кстати, любят позировать для селфи. И каждый зверек здесь в ожидании человеческой ласки… А в ответ готов подарить свою.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]