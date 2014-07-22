Путин подписал закон о декриминализации домашних побоев
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о переводе домашних побоев, совершенных впервые, из уголовных преступлений в административные правонарушения. - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Интерфакс. Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, второй и последующие случаи домашнего насилия остаются уголовными преступлениями.
Под "побоями" законодательство подразумевает действия, которые повлекли физическую боль, но не привели к кратковременному расстройству здоровья и утрате трудоспособности. Речь идет о ссадинах и синяках. Легкий вред здоровью по-прежнему будет наказываться по уголовной статье.
Закон исключает из числа уголовно наказуемых преступлений побои в отношении близких лиц, но только если эти побои совершены впервые. За побои в отношении членов семьи и других близких лиц будет устанавливаться административная ответственность, при этом за повторные побои ответственность будет наступать по уголовному законодательству. Ранее побои вне семьи, совершенные впервые, квалифицировались как административное правонарушение, а в семье - как уголовное преступление.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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