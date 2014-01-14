Почти 600 миллионов рублей направили на погашение долгов по зарплате в Приморье

Долги по зарплате в 2016 году были полностью погашены перед рабочими более 20 предприятий Приморья. Об этом сообщили сегодня, 8 февраля, на расширенном заседании коллегии прокуратуры Приморского края, в котором принял участие губернатор Владимир Миклушевский.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации края, в своем докладе главный прокурор Приморья Сергей Бессчасный особое внимание уделил вопросу защиты трудовых прав.

«В целом принятые меры прокурорского реагирования позволили погасить задолженность по заработной плате в Приморском крае на общую сумму около 600 миллионов рублей. В полном объеме погашена задолженность по заработной плате перед работниками более 20 предприятий, в том числе, находящихся в различных стадиях банкротства», – сообщил Сергей Бессчастный.

По его словам, в 2016 году в разы сократились многомиллионные долги перед работниками ООО «Строительный альянс управление механизации № 1» и ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания». В то же время ситуация на ОАО «Радиоприбор» до сих пор остается напряженной.

Губернатор Владимир Миклушевский подчеркнул, что органам правоохранительной системы нужно брать на особый контроль сложные предприятия, особенно оборонного комплекса.

«В 2016 году мною было принято беспрецедентное решение – 178 миллионов рублей из резервного фонда было направлено на выплату украденных у людей зарплат. Считаю, что нужно обеспечить эффективный надзор за расследованием уголовного дела о злоупотреблениях, ставших причиной банкротства завода», – заявил губернатор.

Глава региона также отметил работу приморской прокуратуры в сфере снижения административного давления на бизнес.

«Количество незаконных и избыточных проверок в Приморье сократилось вдвое – с 59 до 28. Здесь важно не останавливаться на достигнутом. Добросовестный, прозрачный бизнес должен быть надежно защищен», – добавил Владимир Миклушевский.

Губернатор считает, что в этой связи необходимо и дальше продолжать непримиримую борьбу с коррупцией.

«Недопустимо, когда, преследуя корыстные цели, чиновники продолжают создавать препоны бизнесу. На такие факты реакция прокуратуры должна быть незамедлительной», – заявил глава региона.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]