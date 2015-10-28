Необычного тигра встретили автомобилисты в районе Штыково

Пользователи соцсетей вовсю обсуждают видео о том, как тигр появился в окрестностях Штыково. Там недавно действительно гулял полосатый хищник. Его следы в середине января обнаружили в районе села Многоудобного. Несколько жительниц края решили сделать эту новость поводом для весёлого видео. На кадрах перед машиной с пассажирами, приехавшими в парк появляется тигр. И вдруг танцующей походкой от бедра начинает двигаться к людям, всем своим видом демонстрируя радость от встречи и дружелюбие. Задумку и исполнение посетители оценили сотнями позитивных комментариев.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]