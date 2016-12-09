В выходные дни на погоду в Приморье будет влиять циклонический вихрь

В ближайшие выходные дни погоду на юге Дальнего Востока будет определять периферия высотного циклонического вихря, который ухудшит погодные условия ещё накануне, в пятницу.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", в субботу, 11 февраля, в Приморье снегопады пойдут на убыль, их интенсивность и площадь распространения уменьшатся. На побережье усилится северный ветер. Минимальная температура воздуха ночью −11…−16 °C, в горных районах до −24 °C, на побережье −5…−10 °C, днём температурный фон от +1 °C до −10 °C.

В воскресенье, 12 февраля, над краем будет властвовать антициклон. Ночью местами сохранится небольшой снег, а днём осадки прекратятся. Ночью количество облаков уменьшится, воздух выхолодится до −12…−20 °C, в центральных районах до −28 °C, на побережье −6…−11 °C. Днём воздух прогреется до −2…−9 °C, на побережье до +4…−1 °C.

Во Владивостоке в субботу погода с переменной облачностью и сильным ветром. Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха −9…−11 °C, днём −7…−9 °C. В воскресенье погода улучшится. Осадков не ожидается. Ветер ослабеет, но возможны порывы до 9–14 м/с. Воздух ночью выхолодится до −8…−10 °C, днём температура повысится до −1…−3 °C.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]