Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 14:39
  0

В выходные дни на погоду в Приморье будет влиять циклонический вихрь

В выходные дни на погоду в Приморье будет влиять циклонический вихрь

В ближайшие выходные дни погоду на юге Дальнего Востока будет определять периферия высотного циклонического вихря, который ухудшит погодные условия ещё накануне, в пятницу.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", в субботу, 11 февраля, в Приморье снегопады пойдут на убыль, их интенсивность и площадь распространения уменьшатся. На побережье усилится северный ветер. Минимальная температура воздуха ночью −11…−16 °C, в горных районах до −24 °C, на побережье −5…−10 °C, днём температурный фон от +1 °C до −10 °C.

В воскресенье, 12 февраля, над краем будет властвовать антициклон. Ночью местами сохранится небольшой снег, а днём осадки прекратятся. Ночью количество облаков уменьшится, воздух выхолодится до −12…−20 °C, в центральных районах до −28 °C, на побережье −6…−11 °C. Днём воздух прогреется до −2…−9 °C, на побережье до +4…−1 °C.

Во Владивостоке в субботу погода с переменной облачностью и сильным ветром. Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха −9…−11 °C, днём −7…−9 °C. В воскресенье погода улучшится. Осадков не ожидается. Ветер ослабеет, но возможны порывы до 9–14 м/с. Воздух ночью выхолодится до −8…−10 °C, днём температура повысится до −1…−3 °C.

Комментировать

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:








Детские Вести

Школа телевидения

Спорт: Приморье

Владимир Миклушевский. Блиц

Азия за неделю

Это выгодно!

Специальный репортаж

Отдых у моря