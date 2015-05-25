Капитальный ремонт 2017 стартовал в Находке

В Находке начался капитальный ремонт двух многоквартирных домов. Работы здесь проводит Фонд капремонта Приморского края.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, в доме по адресу Рыбацкая, 17 строители приступили к ремонту крыши. Плоская кровля будет переоборудована на скатную с чердачным помещением. Это улучшит теплоизоляцию дома. Ещё один дом – на улице Фрунзе, 18. Здесь также ведётся ремонт крыши.

Качество работ контролируют специалисты отдела технадзора фонда.

«Многие подрядчики предпочитают ремонтировать кровли именно зимой: работать в этот период сложнее, но в то же время рабочий процесс не останавливается из-за дождей», – рассказала специалист фонда Ольга Будник.

Всего в этом году на территории городского округа планируется отремонтировать 52 многоквартирных дома.

Напомним, программа капитального ремонта многоквартирных домов реализуется в Приморском крае с 2014 года. Все работы финансируются за счёт обязательных взносов, которые оплачивают собственники помещений.

По инициативе губернатора Владимира Миклушевского приморцы, достигшие 70 лет, получают компенсацию расходов по оплате взноса за капремонт. Более 12 тысяч приморских пенсионеров стали получателями компенсации за взнос по капитальному ремонту. С начала реализации закона на эту меру социально поддержки затрачено около 6,7 миллионов краевых средств.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]