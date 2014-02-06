В Приморье отмечен рост ДТП с участием пешеходов

В январе 2017 года на территории Приморского края произошло 216 ДТП (в прошлом году АППГ эта цифра составляла 178), в которых 15 человек погибли (прошлый год – 15) и 272 получили ранения (на 43 больше, чем за аналогичный период прошлого года). Практически половину аварий составляют наезды на пешеходов. При этом основным нарушением, ставшим причиной ДТП в январе, стало нарушение правил проезда пешеходных переходов (каждое шестое ДТП).

Как сообщает "Вести: приморье" со ссылкой на пресс-службу ГИБДД УМВД по Приморскому краю, основное нарушение водителей – движение в левом ряду, когда правый ряд остановился перед пешеходным переходом для предоставления преимущества пешеходу. К тому же, при приближении к пешеходному переходу необходимо сбавлять скорость, так как есть вероятность неожиданного выхода пешехода на проезжую часть, особенно это касается детей.

Всего в январе произошло 95 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в которых 10 человек погибли, 88 получили травмы. Из них 39 ДТП произошли по вине самих пешеходов, в которых погибли шесть человек.

Между тем, сотрудниками Госавтоинспекции ведется ежедневная работа по профилактике нарушений водителями и пешеходами. Всего в январе 2017 года за непредоставление преимущества пешеходам привлечено к административной ответственности 2294 водителя, пешеходов – нарушителей выявлено почти пять тысяч – около 4900 человек.

Основные нарушения пешеходов – это переход проезжей части в неустановленном месте, ходьба вдоль проезжей части при наличии тротуара, движение в попутном транспортному потоку направлении, движение вне населенных пунктов в темное время суток без световозвращающих элементов.

Пешеходам не стоит забывать, что они такие же участники дорожного движения как и водители. Они также подвергаются всем мерам административного воздействия. Во-первых, в отношении нарушителя выносится постановление о назначении административного штрафа в размере 500 рублей, во-вторых, он проверятся по базам административных данных и при наличии у него неоплаченных административных штрафов, в отношении него составляется административный протокол по ст.20.25 КоАП РФ, и ему грозит наказание вплоть до административного ареста.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]