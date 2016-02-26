Анонс на 9 февраля

9 февраля в 10.00 Владивостокская таможня (Посьетская, 21а) проводит брифинг для СМИ, посвященный изменениям в порядке выдачи таможенными органами ПТС.

9 февраля в 15.00 во Владивостоке в СК «Олимпиец» (Батарейная, 2) — чемпионат Дальнего Востока по боксу среди женщин, юниорок и девушек.

9 февраля в 18.30 во Владивостоке в киноклубе «Ориент» (Пушкинская, 25) — показ современного израильского кино с режиссером Даниэль Швальбойм.

9 февраля в 16.00 в залах Приморского отделения Союза художников России открывается выставка «Лабиринт».

9 февраля в 19.00 на Приморской сцене Мариинского театра (Фастовская, 20) — премьера оперы «Игрок».

9 февраля в 19.00 во Владивостоке в кинотеатре «Океан» (Набережная, 3) — показ фильма и мастер-классы продюсера Кристофера Бивера.

9 февраля в 13.30 в СК УГИБДД КМВД по приморскому краю (пр. Столетия Владивостока, 148) - чемпионат УМВД России по Приморскому краю по мини-футболу среди сборных команд оперативных зон края и строевых подразделений.

9 февраля в 15.00 во Владивостоке - открытие чемпионата и первенства ДВФО по боксу среди женщин, юниорок, девушек. Соревнования пройдут 10 февраля в 15.00 и 11 февраля в 12.00.

9 февраля в с. Калиновка (Спасский р-н) - открытый чемпионат и первенство Приморского края по лыжным гонкам, посвященные проведению XXII зимних Олимпийских Игр 2014 года в Сочи, классика, свободный стиль, масстарт свободный стиль. Соревнования пройдут с 9 по 11 февраля.



9 февраля - День гражданской авиации России.

9 февраля - Международный день стоматолога.

9 февраля 1893 года - день рождения стриптиза.

9 февраля 1895 года - день рождения волейбола.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]