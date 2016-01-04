Подозреваемый в нападении на женщин задержан во Владивостоке

В 42-летняя женщина была ограблена в Первореченском районе Владивостока. Как сообщили в пресс-службе УМВД по г. Владивостоку, ранним утром на улице Невской неизвестный мужчина с применением насилия открыто похитил сумку потерпевшей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении грабежа полицейские задержали 21-летнего жителя Владивостока.

Подозреваемый доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. Он также сознался в совершении аналогичного преступления на улице Ильичева.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские проверяют его причастность к ранее совершенным преступлениям.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]