Покупка породистых шпицей превратилась в кошмар для нескольких семей. Щенки умирали прямо на руках через несколько дней после приобретения. Потерпевшие уверяют, виноваты разводчики дорогих собак. Торговцы четвероногими содержали их в жутких условиях и кормят сгнившими продуктами.

На обычном дачном участке в пригороде Артема разводят и продают породистых собак. Евгений Хлопотько, пришел сюда за новым членом семьи, но нашел лишь разочарование. Уверяет, торговцы нечисты на руку.

Евгений Хлопотько, потерпевший: «Мы здесь купили щенка, спустя 10 дней щенок умер».

Померанский шпиц по кличке Бусинка - подарок для трехлетней дочери. Заплатили 15 тысяч рублей. Девочка мечтала о таком маленьком «медвежонке».

Кристина Хлопотько, потерпевшая: «Она, конечно, привыкла к собаке. Она плакала: «Где моя собака?». А что мы можем ребенку сказать? Сказали, к маме поехала собака. Получается, вот такой подарок был ребенку на день рождения».

Через соцсети Евгений и его жена познакомились с другими потерпевшими. Таких, как выясняется, уже больше десятка. И у всех схожая история — приобретают дорогого щенка, который через неделю, несмотря на лечение, умирает.

Ирина Озлобина, потерпевшая: «Поставили диагноз — интерит. Заболевание, которое в 90% случаев приводит к смерти. Я не очень в этом разбираюсь, у меня есть выписка от врачей, где все черным по белому написано. И написано, что изначально щенок был в очень плохом состоянии».

Все потерпевшие признаются - да, экономили и собак покупали без каких-либо документов и справок. Есть ли у питомника лицензия, тоже не спрашивали.

Ирина Озлобина, потерпевшая: «Дело в том, что цена за собачку с документами — от 30 и выше. Шпицы они могут и за 100 тысяч продаваться с документами. Но 30 тысяч и выше - это уже слишком неподъемная сумма была бы».

Наши собеседники, считают, что столкнулись с «разведенцами». Так ветеринары и кинологи презрительно именуют заводчиков, которым необходимо как можно больше продать щенков. Чистота породы и здоровье друга человека - их не волнуют.

Светлана Куделя, ветеринар: «Таких щенков мы называем «смертники». Они погибают на 7-10 день после того, как их купили. И это вина помещения, откуда взят щенок. Так за 10 дней в домашних условиях он заразиться не может».

Хозяева питомника пусть и не сразу, но согласились с нами пообщаться. Уверяют, во всем виноваты покупатели. Дескать, не умеют за щенками ухаживать.

Анастасия, хозяйка питомника: «У меня официальный племенной питомник. Без проблем! По суду я всем все выплачу! Если суд признает, что действительно я продала больное животное...».

Что все-таки творится за высоким забором? По рассказам соседей, условия содержания собак далеки от идеального.

Галина Свинц, соседка: «Вонища. Сколько раз им говорили. Все возмущаются. Даже люди, которые проходят мимо, и то говорят, как вы тут живете. Хоронят своих дохлых щеночков в огороде прямо. Кормят то дохлой рыбой, то ананасами гнилыми. Как начнут варить, я говорю: «Ну, «вкусняшки» начинают варить!»

Как нам сообщили потерпевшие, они планируют обратиться в правоохранительные органы. Люди надеются добиться справедливости.

По словам специалистов, в Приморье десятки питомников, где производство щенков, как в курятнике, поставлено на поток. «Разведенцы» занимаются исключительно маленькими собачками, которые стоят огромных денег.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]