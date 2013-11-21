Во Владивостоке на Орлиной сопке возникло возгорание
8 февраля окорло 16 часов в районе строительства небоскреба на сопки Орлиная в центре Владивостока возник пожар,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на сообщение,поступившее в WhatsApp компании.
Очевидец, приславший фото, не смог сообщить подробности происшествия, уточнив только,что на место пожара уже прибыла пожарная машина.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
29.03.2015 Телевышка на Орлиной сопке погасла в поддержку акции «Час Земли» во Владивостоке
-
08.02.2015 В ночном клубе Владивостока произошло возгорание
-
15.08.2014 На сопке Орлиной во Владивостоке построят офисный небоскреб
-
14.03.2014 На сопке Холодильник начался пожар
-
05.03.2014 Все документы на застройку Орлиной сопки находятся в полном порядке и абсолютно доступны
-
21.11.2013 Застройщик Орлиной сопки обещает оставить "вид" буддискому храму
Добавить комментарий