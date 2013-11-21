Во Владивостоке на Орлиной сопке возникло возгорание

8 февраля окорло 16 часов в районе строительства небоскреба на сопки Орлиная в центре Владивостока возник пожар,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на сообщение,поступившее в WhatsApp компании.

Очевидец, приславший фото, не смог сообщить подробности происшествия, уточнив только,что на место пожара уже прибыла пожарная машина.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]