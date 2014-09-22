БПК ТОФ "Адмирал Трибуц" отразил воздушное нападение условного противника
Большой противолодочный корабль (БПК) Тихоокеанского флота (ТОФ) "Адмирал Трибуц" успешно отразил воздушное нападение условного противника, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.
"В морских полигонах боевой подготовки флота экипаж корабля отразил воздушный авианалет условного противника, роль которого выполняли три истребителя Су-35С ВВС Восточного военного округа. Во время проведения одиночного боя экипаж БПК отработал задачи противовоздушной обороны (ПВО) с условным поражением зенитно-ракетным комплексом корабля средств воздушного нападения "противника", - рассказал агентству начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного
военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Владимир Матвеев. По его словам, корабль, выполняя задачи ПВО, поставил ложные уводящие и отвлекающие цели, после этого специалисты ракетно-артиллерийской боевой части "Адмирал Трибуц" провели практические артиллерийские стрельбы по воздушной мишени - светящей авиабомбе САБ-250, сброшенной с одного из истребителей. Назначенная цель была успешно поражена.
В дальнейшем экипажу БПК "Адмирал Трибуц" во взаимодействии с корабельными вертолетами Ка-27 и Ка-27ПС морской авиации флота предстоят совместные противолодочные действия - учения по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника с условным применением противолодочного оружия и отработает поисково-спасательные задачи.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
07.02.2017 Крейсер ТОФ "Варяг" вышел в море на учения для ракетных и артиллерийских стрельб
-
22.12.2016 БПК "Адмирал Пантелеев" вернулся во Владивосток из дальнего морского похода
-
26.11.2016 Захват техники "противника" и рукопашный бой показали в Приморье в честь Дня морской пехоты
-
22.11.2016 Новейшие истребители Су-35С отразили атаку условного противника в небе над Приморьем
-
28.09.2016 Малые противолодочные корабли ТОФ нашли и уничтожили подлодку условного противника
-
22.09.2014 Береговые войска ТОФ отрабатывают задачи по отражению высадки морского десанта и организации противодесантной обороны
Добавить комментарий