БПК ТОФ "Адмирал Трибуц" отразил воздушное нападение условного противника

Большой противолодочный корабль (БПК) Тихоокеанского флота (ТОФ) "Адмирал Трибуц" успешно отразил воздушное нападение условного противника, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

"В морских полигонах боевой подготовки флота экипаж корабля отразил воздушный авианалет условного противника, роль которого выполняли три истребителя Су-35С ВВС Восточного военного округа. Во время проведения одиночного боя экипаж БПК отработал задачи противовоздушной обороны (ПВО) с условным поражением зенитно-ракетным комплексом корабля средств воздушного нападения "противника", - рассказал агентству начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного

военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Владимир Матвеев. По его словам, корабль, выполняя задачи ПВО, поставил ложные уводящие и отвлекающие цели, после этого специалисты ракетно-артиллерийской боевой части "Адмирал Трибуц" провели практические артиллерийские стрельбы по воздушной мишени - светящей авиабомбе САБ-250, сброшенной с одного из истребителей. Назначенная цель была успешно поражена.

В дальнейшем экипажу БПК "Адмирал Трибуц" во взаимодействии с корабельными вертолетами Ка-27 и Ка-27ПС морской авиации флота предстоят совместные противолодочные действия - учения по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника с условным применением противолодочного оружия и отработает поисково-спасательные задачи.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]