Сети водоснабжения отремонтируют в Спасском районе Приморья
В Спасском районе Приморья в этом году запланирован ремонт системы водоотведения населённых пунктов, а также разработка проектно-сметной документации на прокладку водопроводных сетей сети железнодорожной станции Свиягино и выполнение проектных работ по очистным сооружениям сёл Летно-Хвалынское и Прохоры.
Эти работы включены в план основных мероприятий по проведению Года экологии в Приморье, который утвердил губернатор Владимир Миклушевский.
«Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения, проектирование и строительство очистных сооружений приведёт к снижению количества потерь воды, улучшит экологическую ситуацию в муниципалитете», – отметили в департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам.
Аналогичный комплекс работ будет выполнен в Большом Камне и других муниципалитетах.
«Здесь запланированы мероприятия по прекращению сбросов в реку Сахарная, реконструкция системы водоснабжения и очистных сооружений села Покровка Октябрьского района, модернизация системы водоснабжения и водоотведения Уссурийска, строительство очистных сооружений в Яковлевском районе. Средства на эти цели направляются из местных, краевого и федерального бюджетов», – добавили специалисты.
Напомним, план основных мероприятий по проведению в 2017 году в Приморье Года экологии, утверждённый губернатором края, включает в себя 140 мероприятий по основным направлениям охраны окружающей среды, разбитых на семь разделов: особо охраняемые природные территории и животный мир, лес, вода, атмосферный воздух, отходы, экологическое образование и просвещение, международное сотрудничество.
По поручению главы региона в реализации мероприятий в рамках Года экологии в регионе активное участие примут жители края, а также общественные экологические организации.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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