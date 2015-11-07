Во Владивостоке произошла "дорожная разборка а-ля 90-ые"
Днем в среду, 8 февраля, возле Приморского театра оперы и балета произошло ДТП с участием двух автомобилей. После столкновения двое мужчин из машины Mercedes, у одного из которых была загипсована нога, избили второго участника аварии и угнали его авто.
По информации источника VL.ru в правоохранительных органах, столкновение микроавтобуса Toyota Town Ace и седана, по предварительным данным марки Mercedes, произошло около 13.00 на улице Фастовской, 20. После аварии двое мужчин, один из которых был на костылях, так как у него была загипсована левая нога, вышли из своей машины и избили 49-летнего водителя микроавтобуса. После этого один из нападавших вернулся в свою машину, а второй сел за руль Toyota Town Ace, и они оба уехали с места происшествия.
Избитый водитель микроавтобуса сообщил о нападении и угоне своего автомобиля в полицию. Стражи порядка ведут поиск подозреваемых в преступлении. По факту случившегося проводится проверка.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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