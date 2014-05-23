Благотворительный концерт в поддержку детей с онкозаболеваниями пройдет в Приморье

Благотворительный концерт, приуроченный к Международному дню борьбы с детской онкологией, пройдет в Приморье. Все вырученные средства от продажи билетов пойдут на лечение детей с онкогематологическими заболеваниями.

Как сообщили в пресс-службе администрации края, организаторами мероприятия выступает благотворительный фонд «Сохрани жизнь», который регулярно проводит в крае акции по поддержке пациентов с онкологическими заболеваниями.

«Главная цель мероприятия – привлечь внимание общественности к проблемам детской онкологии в Приморье и собрать средства для наших детей: тех, кто сейчас проходит лечение в краевом онкогематологическом центре. Помощь и поддержка таких ребят может быть абсолютно разной», – говорит руководитель фонда Светлана Горковенко.

В благотворительном концерте примут участие звезды приморской эстрады – Люся (ЛюSEA) Алексеенко, Александр Пстыга, Александра Шабалина, эстрадный оркестр МГУ имени Адмирала Невельского и другие.

Концерт пройдет в Приморском краевом доме молодежи (пр-т 100-летия Владивостоку, 103) в субботу, 11 февраля. Начало концерта в 17.00.

В Приморском крае проходит декада по борьбе с онкологическими заболеваниями. В поликлиниках и лечебных учреждениях края до 14 февраля буду проходит различные мероприятия – скрининговые исследования, информационные встречи с населением, «круглые столы» и другие акции.

О дате и месте проведения мероприятий, приуроченных к декаде по борьбе с онкологическими заболеваниями, жители Приморья могут узнать в регистратуре своей поликлинике.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]