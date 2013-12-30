Cупруга Алексея Иванова рассказал подробности нападения на своего мужа(аудио)

Редакции "Вестей Приморье" стали известны подробности нападения нападения на шеф-редактора дальневосточной редакции ИА REGNUM Алексея Иванова в Дальнегорске. На вопросы корреспондента по телефону ответила супруга Алексея Иванова -Валерия:

Как сообщалось ранее, избитого 30-летнего мужчину обнаружили вечером около одного из домов в Дальнегорске в понедельник, 6 февраля. На место происшествия оперативно прибыли медики и полицейские. Алексея Иванова госпитализировали в районную больницу. В обстоятельствах разбирается полиция. Сам пострадавший связывает случившееся со своей профессиональной деятельностью.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]