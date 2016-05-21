В центре Владивостока "воткнут" суперэлитный жилищный комплекс

В центре Владивостока на Фонтанной, 3 начинается строительство элитного жилого комплекса. Четыре башни от 10 до 17 этажей на едином стилобате с большим внутренним двором разместятся на месте бывшего мясокомбината на перекрестке Фонтанной и Западной.

«Маринист», как сообщает застройщик, — это первый во Владивостоке настоящий жилой комплекс бизнес-класса. Таким его делает расположение в центре города, современная архитектура и дорогие материалы, вид на залив и наличие просторного, более половины гектара, двора без машин, с детскими площадками, зонами отдыха и охраной. Подземный паркинг, витражи, высокие потолки, панорамное остекление и так далее. Вокруг немного жилых домов, нет супермаркетов, садиков и поликлиник, зато буквально впритык к комплексу – ресторан «ZUMA», фитнес-клуб World Class и банно-оздоровительный комплекс «Бодрость», а в двух шагах Спортивная набережная, спорткомплекс Олимпиец, стадион Динамо и опять же целый квартал ресторанов.

Согласно планам застройщика, все 4 башни будут сданы одновременно в III квартале 2019 года, то есть через 2,5 года.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]