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Вчера, 20:07
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В центре Владивостока "воткнут" суперэлитный жилищный комплекс

В центре Владивостока

В центре Владивостока на Фонтанной, 3 начинается строительство элитного жилого комплекса. Четыре башни от 10 до 17 этажей на едином стилобате с большим внутренним двором разместятся на месте бывшего мясокомбината на перекрестке Фонтанной и Западной.

«Маринист», как сообщает застройщик, — это первый во Владивостоке настоящий жилой комплекс бизнес-класса. Таким его делает расположение в центре города, современная архитектура и дорогие материалы, вид на залив и наличие просторного, более половины гектара, двора без машин, с детскими площадками, зонами отдыха и охраной. Подземный паркинг, витражи, высокие потолки, панорамное остекление и так далее. Вокруг немного жилых домов, нет супермаркетов, садиков и поликлиник, зато буквально впритык к комплексу – ресторан «ZUMA», фитнес-клуб World Class и банно-оздоровительный комплекс «Бодрость», а в двух шагах Спортивная набережная, спорткомплекс Олимпиец, стадион Динамо и опять же целый квартал ресторанов.

Согласно планам застройщика, все 4 башни будут сданы одновременно в III квартале 2019 года, то есть через 2,5 года.

ФОТО

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 3

  • Максим / Вчера, 22:07
    № 3  
     

    Забыли упомянуть, что бонусом жильцам достаётся дым от ТЭЦ - 1

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  • Анатолий / Вчера, 21:53
    № 2  
     

    Безумцы остановитесь, там пройти негде а не то что построить 4 банки и впихать туда идиотов которые не смогут без пробок ни приехать домой ни выехать из дома. Поверьте жил на Арбате (ул. Фокина) клепайте там кабаки да бани.

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  • ГИБДД / Вчера, 20:46
    № 1  
     

    Только заселять будут с условием лишения водительских прав навсегда если есть, или запретом на выдачу если нет. Элитно - пешеходная зона потомучта!

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