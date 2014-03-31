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Владивостокский ТЦ попал в список самых странных названий торговых центров в России

Владивостокский ТЦ попал в список самых странных названий торговых центров в России

Один из самых современных торговые центры Владивостока с названием "Снеговая падь" включен в список наиболее необычных названий ТЦ в России,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на исследования,проведенные компанией Colliers. Торговый центр «Снеговая Падь» был открыт в одноименном микрорайоне Владивостока в апреле 2014 года. 

Кроме владивостокской "Снеговой пади", в в рейтнг странных названий попали ТЦ "Три кота" в Астрахани,"Обними" в Обнинске, "Утюг" в Туле, "Батон" в Новочеркасске, "Спеши Love" в Перми, "Бурундуки" в Новосибирске.

"Наиболее часто используемыми словами в названиях торговых центров являются такие, как "Европа", "галерея", "молл", "гранд", "мега", "полис", а также plaza и city. При этом самыми популярными названиями торговых центров в России, исключая сетевые проекты, являются "ЦУМ", "Москва/Московский", "Аврора", "Атриум", "Континент", "Гостиный двор", "Галерея", "Европейский", — отмечается в материалах.

По наблюдениям специалистов компании, большинство названий торговых центров в России можно разделить на несколько групп. Это названия, отражающие размеры торгово-развлекательного центра, его концептуальное позиционирование, функциональное назначение ТРЦ и географическую привязку, часто связанную с особенностями локации. Отдельную группу составляют проекты без ярко выраженной концепции в названии.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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