Таможня раcставит точки над i в деле ЭРА-ГЛОНАСС
Сегодня, 9 февраля, Владивостокская таможня проводит брифинг для представителей средств массовой информации, посвященный изменениям в порядке выдачи таможенными органами паспортов транспортных средств, вступившим в законную силу с 1 января 2017 года.
В брифинге примут участие и.о. начальника Владивостокской таможни Олег Ануфриев и и.о. 1-го заместителя начальника таможни Алексей Кузьмин. Подробный материал об итогах брифинга смотрите в вечерних выпусках "Вестей Приморье" на телеканалах "Россия1" и "Россия24"
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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