"Вести: Приморье. Интервью" с Юрием Шадриным
"Вести: Приморье. Интервью" с писателем и журналистом, главным редактором газеты "Вестник Тернея" Юрием Шадриным.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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