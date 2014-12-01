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"Вести: Приморье. Интервью" с Юрием Шадриным

"Вести: Приморье. Интервью" с писателем и журналистом, главным редактором газеты "Вестник Тернея" Юрием Шадриным.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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