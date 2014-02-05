Федор Конюхов в полете на аэростате уже более 42 часов
Федор Конюхов и Иван Меняйло, 7 февраля поднявшиеся в небо для установления абсолютного мирового рекорда по продолжительности беспосадочного полета на тепловом аэростате, провели в воздухе уже более 42 часов, - сообщает официальный сайт Федора Конюхова.
Первая ночь прошла в штатном режиме, состояние и настроение пилотов отличное. Средняя скорость полета - 20 километров в час, высота - 200 - 350 метров. За сутки шар пролетел около 500 километров. Правда, предполагаемый маршрут (Ростов Великий, Владимир, Рязань, Тамбов) изменился, и сейчас шар относит в сторону Саранска.
До нового мирового рекорда осталось меньше 8 часов.
Отработанные газовые баллоны, которые пилоты сбрасывают на землю, собирает команда сопровождения, следующая за аэростатом на снегоходах и автомобилях.
Напомним, национальный рекорд в 19 часов, установленный Федором Конюховым и Иваном Меняйло 15 марта 2015 года, побит. Для достижения абсолютного мирового рекорда по продолжительности пребывания в воздухе для тепловых аэростатов, пилотам необходимо продержаться в воздухе не меньше 51 часа.
Следить за перемещением шара и команды подбора можно здесь: http://konyukhov.iridium360.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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