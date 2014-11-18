В Приморье задержан подозреваемый в незаконном обороте частей амурского тигра
В Приморье возбуждено уголовное дело в отношении иностранного гражданина по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконный оборот особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации).
Как сообщила старший помощник прокурора Приморского края Елена Телегина, на минувшей неделе в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в автомашинах, принадлежащих местному жителю и иностранному гражданину, обнаружены части тела (кости) как минимум двух особей амурского тигра, стоимость обнаруженного составила порядка 2,2 млн. рублей.
По предварительным данным эксперта, смерть одной из особей тигра наступила вследствие полученных огнестрельных ранений.
По ходатайству органа предварительного расследования, поддержанному прокурором района, постановлением судьи от 08.02.2017 фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Органы предварительного расследования устанавливают обстоятельства произошедшего, ход и результаты расследования дела поставлены на контроль прокуратуры района.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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