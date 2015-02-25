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В Приморье прикрыли нелегальное игорное заведение

В Приморье прикрыли нелегальное игорное заведение

Фото: ОМВД по г. Находке

Нелегальное игорное заведение обнаружено в поселке Врангель. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД по г. Находке, с целью получения прибыли от незаконной игорной деятельности подозреваемые организовали азартные игры с использованием игрового оборудования. Полицейские задержали организатора и 5 соучастников незаконной игорной деятельности.

Проведены обыски как в самом нелегальном игорном заведении, так и по местам жительства участников организованной группы.

Изъяты 17 единиц компьютерного оборудования, обеспечивающего доступ клиентов к азартным играм, документация, бухгалтерские записи, более 50 тысяч рублей, полученных  за сутки работы нелегального заведения, архив камер видеонаблюдения.

На основании собранных сотрудниками полиции материалов следственным отделом по городу Находке СУ СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 171.2 (Незаконная организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой).

Организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, в том числе сети Интернет, наказываются штрафом в размере до одного миллиона рублей либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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