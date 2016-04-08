Болельщики "Приморочки" помогут выбрать имя талисману клуба

Волейбольный клуб «Приморочка» и национальный парк «Земля леопарда» предлагают выбрать имя талисману единственной женской профессиональной команды Приморского края.

Как сообщили в пресс-службе ВК "Приморочка", уникальность талисмана заключается в том, что у кукольного персонажа, который будет поддерживать команду на домашних играх, в дикой природе есть живое олицетворение – леопардесса, у которой пока нет имени, но есть условный идентификатор Leo 73F. У Leo 73F и у талисмана «Приморочки» будет одно имя, предложенное болельщиками.

Дальневосточный леопард Leo 73F (научный идентификационный номер, leo – леопард, 73 – номер, F – female, самка) – молодая самка, представитель самых редких крупных кошек на планете. Сейчас ей около 3 лет. Живет в самом сердце «Земли леопарда», в государственном природном биосферном заповеднике «Кедровая падь» (входит в состав ФГБУ «Земля леопарда», в этом году территории заповедника исполняется 100 лет. Всего в составе ФГБУ есть национальный парк и этот заповедник). Leo 73F любит осматривать свои владения сверху, с хребтов гор. Так ей удается выслеживать добычу издалека с помощью своего острого зрения. Она выглядит здоровой, внешне ее физическая сила не вызывает никаких сомнений, а значит никаких проблем с охотой у этой пятнистой хищницы нет. Характер у леопардессы разносторонний. Есть много снимков, где она очень быстро пробегает перед камерой, спеша осмотреть всю территорию своих владений, но также есть кадры, где она останавливается перед фотоловушкой, демонстрируя свою грациозную кошачью фигуру.

Дальневосточный леопард сродни спортсменкам «Приморочки», к тому же основной ареал обитания животных – Приморский край. Леопард легко сможет допрыгнуть до волейбольной сетки. Эти кошки – рекордсмены по прыжкам в высоту, с места леопард может прыгнуть на высоту до пяти метров. В этом ему помогают сильные лапы и хвост. Кроме того, эти хищники способны разгонятся до 60 километров в час и обладают острым зрением.

Выбор имени талисмана «Приморочки» будет проходить в 2 этапа:

1. Болельщики могут предложить свое имя в соцсетях, оставив комментарий к записи (https://vk.com/primvolley, https://twitter.com/primvolley, https://www.instagram.com/primvolley/) и на сайте www.primvolley.ru (с 6 по 9 февраля).

2. Игроки «Приморочки» выберут имя талисману среди предложенных болельщиками (10 февраля).

Болельщики, предложившие имя талисману, которое выберут игроки, получат подарки от волейбольного клуба «Приморочка».

Напомним, дальневосточный леопард (Panthera pardus orientalis) — один из самых малочисленных подвидов семейства кошачьих, популяция которых в природе составляет всего около 80 особей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]