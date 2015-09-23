«Спартак-Приморье» одержал гостевую победу над «Уралом»

Суперлига – Первый дивизион. «Урал» (Екатеринбург) - «Спартак-Приморье» (Приморский край) 64:75 (15:12, 16:23, 13:18, 20:22)

«Спартак-Приморье»: Матеюнас – 18 очков (3 подбора, 13 передач, 1 перехват), Кривошеев – 15 (12 подборов, 3 перехвата, 1 блокшот), Мартин – 14 (5 подборов, 1 перехват, 1 блокшот), Ганькевич – 10 (9 подборов, 1 передача, 1 перехват), Бабайлов – 8 (1 передача, 1 перехват), Белов – 7 (2 подбора), Кирдячкин – 3 (2 подбора, 2 передачи, 1 перехват, 2 блокшота), Сахаров, Анисимов.

Как сообщили в пресс-службе БК «Спартак-Приморье», приморская команда одержала гостевую победу над «Уралом» в Екатеринбурге со счетом 75:64, сохранив за собой 4 место в турнирной таблице регулярного чемпионата Суперлиги. Сразу два игрока нашей команды отметились дабл-даблами: Андрей Матеюнас – 18 очков + 13 передач, Максим Кривошеев – 16 очков + 12 подборов.

Первый игровой отрезок проходил в равной борьбе, преимущественно в партере. Только на первой минуте «трешками» обменялись Мартин и Ткаченко. Разница в счете не превышала одного броска, так и на последняя минута начала отсчет после броска сверху Кривошеева – 11:12, но Зверков забил 2 из 2 с «линии», а Горнаев завершил четверть попаданием из «краски» - 15:12.

В середине второго периода Матеюнас, Бабайлов, Кривошеев и Ганькевич организовали рывок «13:0» и впервые в матче завладели двузначным преимуществом – 20:32, но за оставшиеся 4 минуты первой половины «Спартак» совершил 3 потери, 4 промаха с игры и реализовал всего 3 штрафных из 7 попыток. И к большому перерыву у приморской команды осталось всего 4 очка в запасе.

Вторая половина началась с рывка «Урала» «6:0», и хозяева впереди – 37:35. Команда Филатова удерживала номинальное преимущество до середины отрезка, пока не перестала мазать со всех дистанций, за что была наказана еще одним рывком «Спартака» - «12:2».

Максимум, что смогли сделать уральцы – сократить отставание до 5 очков, но приморцы быстрым нападением и «трешками» Мартина и Бабайлова вернули двузначную разницу, Кривошеев и Ганькевич дважды забили сверху – 61:73. И в концовке интриги не осталось.

Следующий матч «Спартак-Приморье» проведет в Ревде 11 февраля, игра с «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» начнется в 23.00 по владивостокскому времени.

Милош Павичевич, главный тренер БК «Спартак-Приморье»:

- Всю игру мы пытались оторваться, но это не получалось, хотя никто и не ожидал легкой игры с этой командой. «Урал» дома играет агрессивно, очень рискованно в защите, иногда дает легко забить из-под кольца, но когда получается хорошо играть в своей защите, то перехватывает мячи. Но в итоге мы собрались и довели матч, в принципе, до спокойной победы, ведь мы выигрывали «+10» уже за 4 минуты до конца и сохранили эту разницу. Спасибо ребятам за желание и за проявленный характер, это стало решающим фактором.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]