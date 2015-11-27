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Знаменитый приморский козел Тимур стал отцом

Пополнение в приморском сафари-парке появилось еще 25 января 2017 г. Коза Меркель, приехавшая из Московской области весной 2016 года для знакомства со знаменитым козлом Тимуром, принесла потомство. На свет появился симпатичный козленок с расцветкой мамы и узнаваемым белым пятном на боку от папы.

Как сообщает сайт Приморского сафари-парка, на сегодня козленок чувствует себя хорошо, весит более 5 кг. У него отменный аппетит, любит мамино молоко, начинает пробовать овёс и сено. В двухнедельном возрасте у козлика выросли маленькие рожки.

Обожает прогулки на свежем воздухе. Как и все дети очень активен и жизнерадостен.

Имя малышу пока не дали, этим займётся хозяин козы Меркель - Олег Сирота.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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