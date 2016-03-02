Несанкционированные автопарковки выявляют полицейские во Владивостоке
За прошедшую неделю полицией краевого центра проверена деятельность парковок, расположенных на улице Луговой. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Владивостоку, составлено 2 протокола за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Материалы направлены в мировые суды для принятия решения.
Ранее было получено сообщение от жителей краевого центра о незаконной парковке по адресу Луговая 68. Информация была проверена, составлен протокол по части 1 статьи 14.1 КоАП РФ, а также направлено представление на демонтаж незаконно установленно объекта в администрацию города Владивостока.
С начала 2017 года полицейскими было составлено 14 протоколов об административных правонарушениях, из них в отношении иностранных граждан – 9.
Полиция напоминает: взимание платы на нелегальных автостоянках незаконно и не гарантирует сохранности личного автотранспорта. О фактах организации незаконных парковок жителям краевой столицы предлагают сообщать в органы внутренних дел по телефону 02 (для мобильных телефонов 102).
Телефоны дежурных частей отделов полиции УМВД России по городу Владивостоку:
Отдел полиции №1 (Ленинский район) 226-71-71
Отдел полиции №2 (Первомайский район) 227-65-63
Отдел полиции №3 (Первореченский район) 240-38-65
Отдел полиции №4 (Фрунзенский район) 265-53-41
Отдел полиции №5 (Советский район) 232-05-26
Отдел полиции №6 (Океанский) 238-80-03
Отдел полиции №9 (о.Русский) 249-09-27.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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