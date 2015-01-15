Весна в Приморье в нынешнем году ожидается ранней, но затяжной, с чередованием волн тепла и холода, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Примгидромет. На главном сайте погоды в Приморье появилось интервью начальника Примгидромета, который отметил, что водность рек края сохраняется довольно высокой. В случае ранней весны не исключено наложение дождевого паводка на весеннее половодье. Так что к половодью надо готовиться серьезно.

Кроме того, Борис Кубай уточнил информацию о циклоне, зародившемся над Забайкальем. По его словам, с конца января в тропосфере над территорией Дальнего Востока начались весенние процессы, которые имеют целый ряд особенностей, отличающихся от зимних. Поэтому каждый циклон, зарождающийся западнее или южней Приморья требует микроскопического анализа на предмет перспектив развития и влияния на погоду края.

В данном случае никаких перспектив для циклона, зарождающегося над Забайкальем, просто нет. Не исключено, что от него не будет и следов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]