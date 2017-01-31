Анонс на 10 февраля

10 февраля в 15.00 во Владивостоке (ул. Черемуховая, 15) — акция «День Неравнодушия – парковки не для всех».

10 февраля в 15.00 во Владивостоке в СК «Олимпиец» (Батарейная, 2) — полуфинал чемпионата Дальнего Востока по боксу среди женщин.

10 февраля в 16.00 в ДВФУ, корпус S (Аякс, 10) — открытие фотовыставки благотворительного фонда В. Потанина «Приближая будущее».

10 февраля в 17.00 в Приморской государственной картинной галерее (Партизанский пр-т., 12) — открытие выставки детского рисунка «Реальность и фантазия».

10 февраля в 18.00 в Приморской краевой публичной библиотеке им. А.М. Горького (Некрасовская, 59а) в рамках проекта «Страна Удэге» Елена Коленчуга из Красного Яра расскажет о шаманах с берегов реки Бикин.

10 февраля в 18.30 в Пушкинском театре ДВФУ (Пушкинская, 27) — концерт, посвященный Дню памяти Александра Пушкина.

10 февраля в 14.00 в АТУ Перворченского района Владивостока (ул. Ильичева, 15) — лекция в школе садоводов и огородников.

10 февраля — День дипломатического работника в России.

10 февраля — День памяти А.С. Пушкина.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]