Музыкальный проект «Ледокол». Выпуск от 8.02.2017. В гостях группа «Бунт Зёрен»
«Ледокол» - музыкальный проект "Радио России. Приморье". В этой программе — группа «Бунт Зёрен».
Если вы хотите рассказать о себе и своих песнях, то ждём писем на электронный адрес: ledokol@vestiprim.com. Все вопросы, предложения отправляйте туда же и на номер WhatsApp «Радио России. Приморье» +7 914 076-47-00.
Ссылки на программу «Ледокол»:
http://vestiprim.ru/radio_programs/icebreaker/
https://soundcloud.com/radioledokol
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
02.02.2017 Музыкальный проект «Ледокол». Выпуск от 01.02.2017. В гостях группа «Starcardigan»
-
26.01.2017 Музыкальный проект "Ледокол". Выпуск от 25.01.2017. В этой программе группа "Toch-v-Toch"
-
19.01.2017 Музыкальный проект "Ледокол". Выпуск от 18.01.2017. В гостях группа "HAYS"
-
19.01.2017 Музыкальный проект "Ледокол"
-
29.12.2016 В Уссурийске наградили победителя конкурса от «Радио России — Приморье»
-
03.10.2016 Ледокол «Капитан Хлебников» вернулся из арктической экспедиции
Добавить комментарий