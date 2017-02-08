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Музыкальный проект «Ледокол». Выпуск от 8.02.2017. В гостях группа «Бунт Зёрен»

Музыкальный проект «Ледокол». Выпуск от 8.02.2017. В гостях группа «Бунт Зёрен»

«Ледокол» - музыкальный проект "Радио России. Приморье". В этой программе — группа «Бунт Зёрен».

http://www.zerna.ru/

Если вы хотите рассказать о себе и своих песнях, то ждём писем на электронный адрес: ledokol@vestiprim.com. Все вопросы, предложения отправляйте туда же и на номер WhatsApp «Радио России. Приморье» +7 914 076-47-00.

Ссылки на программу «Ледокол»:

http://vestiprim.ru/radio_programs/icebreaker/

https://vk.com/radioledokol

https://soundcloud.com/radioledokol

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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