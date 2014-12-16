Новая техника выйдет на дороги Приморья весной
В Приморье закуплено 85 единиц новой техники. На это из краевого бюджета направлено более 270 миллионов рублей. Как сообщили в администрации Приморского края, новая техника будет работать прежде всего на очистке и ремонте дорог края.
«Так 16 комбинированных дорожных машин на базе самосвала Камаз зимой будут чистить дороги от снега и подсыпать песко-солевую смесь, а летом перевозить инертные материалы и асфальт для строительства и ремонта дорог. Еще 26 тяжелых и средних грейдеров будут использоваться зимой для очистки дорог от снега, летом – для строительства автодорог» – рассказал генеральный директор "Примавтодора" Дмитрий Горлов.
Также в списке – восемь колесных экскаваторов, которые используются для ямочного ремонта летом и погрузки песко-солевой смеси и других работах зимой, восемь фронтальных погрузчиков, которые будут работать на дробильно-сортировочном комплексе, для подачи инертных материалов и погрузки их в самосвалы, а также восемь тракторов для уборки автодорог.
«Для качественной очистки от снега дороги Раздольное-Хасан закуплен снегоочиститель. Плюс появится передвижной дробильно-сортировочный комплекс, который будет использоваться для подготовки инертных материалов на карьерах во всех филиалах», – рассказал генеральный директор Примавтодора, добавив, что новая техника приобретена также для оперативной доставки сотрудников к месту проведения работ.
Отметим, техника будет равномерно распределена среди всех восьми филиалов предприятия.
Напомним, в "Примавтодоре" разработан и утвержден план обновления дорожной техники. Всего за пять лет из средств краевого бюджета на эти цели будет направлено 1,5 миллиарда рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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