В галерее современного искусства «Арка» открылась новая выставка. Ее автор — молодой художник Алексей Круткин, известный как участник неформального проекта «Край бунтарей».

В центр зала Алексей Круткин ставит самый дорогой экспонат, с которого и началась эта выставка. Рядом кладет сигнализацию и сверху — стеклянный куб.

- Чтоб не украли.

- Вы думаете, это могут украсть? - я бы сам украл.

На самом деле корзинку с цыпленком он нашел у мусорного контейнера. Именно так, на помойках Алексей обнаруживает идеи для своих творений. Подтверждая тезис Анны Ахматовой о том, из какого сора рождаются стихи. Из старых игрушек, словно режиссер из артистов, он выстраивает композиции - нелепые, смешные, а то и страшноватые. Как, например, «Игра», где автоматчик целится в грядку человеческих голов.

Алексей Круткин, художник: «Я подумал, что галереям интересно это. Почему бы не показать, не поконтактировать с людьми таким способом? Я хочу, чтобы они развлеклись как-то, а потом подумали, раз тут есть какой-то смысл. Все равно все смысл свой находят».

Заботливая курица, цыплята и кровожадный крокодил - вот вам «Мини-модель мира».

Жираф в четырех видах обуви - «Жертва моды». А грозный лев в оранжевом жилете — бдительный железнодорожник. Миниатюрные экспонаты снабжены ироническими комментариями. В чувстве юмора автору не откажешь. Зритель оценит это и в собственноручно написанной биографии Алексея, и в карикатурных зарисовках, которые дополняют экспозицию.

Алексей Круткин, художник: «Проходя, где люди находятся, просто слышишь какие-то обрывки разговоров. Я не знал, что с этим делать. Это смешно вроде сначала, а потом, думаешь — в каком обществе я живу вообще?»

Черепашки нидзя, солдатики и обитатели кукольных домиков. Выставка напоминает калейдоскоп комических зеркал, который зрители будут разглядывать долго и с удовольствием. Старые игрушки в руках художника получили вторую жизнь. Хотя старыми их не назовешь, замечает Алексей Круткин - просто у современных детей их слишком много, чтобы ими дорожить.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]